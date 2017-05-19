Стоимость авиабилетов из Красноярска в Хатангу снизится на 20%

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов из Красноярска и Норильска в один из самых отдаленных северных населенных пунктов региона село Хатанга будет снижена с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского района Красноярского края по итогам выездного совещания регионального вице-премьера Юрия Захаринского.

"Одним из важных решений совещания стало снижение стоимости билетов для жителей Таймыра на регулярных рейсах ГП КК "КрасАвиа" по маршруту Красноярск - Хатанга и обратно до 16 тыс. рублей, по маршруту Норильск - Хатанга и обратно до 12 тыс. рублей. Для сравнения, на сегодняшний день тарифы на эти направления составляют порядка 20 тыс. рублей и около 14 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Также с чартерным авиаперевозчиком ООО "Сапсан" было согласовано решение о том, что по маршруту Красноярск - Хатанга - Красноярск при условии приобретения билетов туда и обратно, билет будет стоить 32 тыс. рублей, то есть в одну сторону те же 16 тыс. рублей. В администрации Таймыра отметили, что стоимость билетов Норильск - Хатанга может в дальнейшем быть снижена.

В летний период, на время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель (Норильск) будет введен дополнительный авиарейс Норильск - Диксон. "Сейчас на этом направлении пока выполняется один рейс по средам. С 1 июня по 15 сентября этого года самолет из Норильска в Диксон будет летать по понедельникам и средам, обратно авиарейс Диксон - Норильск будет осуществляться по вторникам и четвергам. Тариф останется прежний порядка 13 тыс. рублей", - сообщила администрация.

О реконструкции аэропорта

Ранее сообщалось, что во время реконструкции ВПП, которая пройдет летом, аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации. Поэтому ожидается снижение объемов перевозок пассажиров в летние месяцы при том, что традиционно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

На период реконструкции была выработана особая схема распределения авиабилетов. Часть их будет предоставлена льготникам, остальные, во избежание дефицита, пущены в свободную продажу волнами: с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля. Перевозки в Москву и в другие города будут осуществляться через Красноярск, а также Новый Уренгой и Сургут бортами авиакомпаний Nordstar, "Красавиа", "Турухан" и "ЮТэйр".

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке ВПП длиной более 1 км, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся работы в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)", 9,6 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 3 млрд - направит компания "Норильский никель".