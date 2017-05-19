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В Севастополе в ноябре установят памятник примирения в Гражданской войне

Общество
19 мая, 18:44 UTC+3

Монумент появится на Катерной улице возле небольшого залива напротив Херсонеса

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Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов

© Артем Коротаев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая./Корр.ТАСС Сергей Павлив/. Памятник примирения, посвященный трагическим событиям Гражданской войны 1917-1922 годов, планируют установить в Севастополе, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

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"Памятник примирения мы планируем открыть в Севастополе в День народного единства 4 ноября 2017 года. Он будет установлен в живописном месте - на улице Катерная, возле небольшого залива, фактически напротив Херсонеса. Установка памятника уже согласована с властями Севастополя", - сообщил он.

По словам Кононова, сейчас необходимо думать не только о примирении "белых" и "красных". "Мы должны думать о примирении в глобальном ключе. Хотелось бы верить, что памятник примирит не только советскую и дореволюционную Россию, а станет символом примирения России и Украины, России и западной цивилизации", - подчеркнул он. На создание монумента объявлен сбор народных пожертвований. Предполагается, что в нем примут участие и представители российской эмиграции.

 "Русский исход" и Гражданская война 

В ноябре 2015 года князь Никита Лобанов-Ростовский обратился к председателю Российского военно-исторического общества (РВИО), министру культуры РФ Владимиру Мединскому с идеей установить памятник, символизирующий гражданское примирение потомков "белых" и "красных". Предложение РВИО установить мемориал к 2017 году в Крыму получило поддержку
президента Владимира Путина и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По данным крымского историка Вячеслава Зарубина, исследователя периода "Русского исхода", как называется вынужденный выезд с территории Крымского полуострова войск барона Петра Врангеля и гражданских лиц, после взятия Крыма войсками Красной армии, под командованием Михаила Фрунзе, из крымских портов в Турцию было эвакуировано более 145 тыс человек.

"Эвакуация происходила после прорыва укреплений на Перекопском перешейке в ноябре 1920 года. Из крымских портов: Евпатория, Керчь, Ялта, Феодосия и Севастополь вышло 126 судов, на которых разместилось 145, 693 тыс человек, из них 24 тысячи казаков и офицеров, 10 тысяч юнкеров и более 60 тысяч гражданских лиц", - сообщил он ТАСС. Октябрьская революция 1917 года - одно из крупнейших политических событий XX века, проходила 24-27 октября (6-9 ноября по новому стилю) 1917 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург).

Итогом революции стало изменение государственного строя, перестройка экономической, культурной и общественной сфер на основе социалистических принципов. Была развернута гражданская война, в которой, по разным оценкам историков, погибли от 8 до 13 млн человек.

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