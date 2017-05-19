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Васильева: фестиваль "Студенческая весна" имеет значение государственной важности

Общество
19 мая, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Выступая на гала-концерте "Студенческой весны" в Государственном Кремлевском дворце, глава Минобрнауки подчеркнула, что студенты - будущее страны

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Нынешние студенты - это будущее страны, поэтому фестиваль "Российская студенческая весна" имеет значение государственной важности. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на гала-концерте "Студенческой весны" в Государственном Кремлевском дворце.

"Этот праздник несет значение государственное, очень важное. Это праздник, который на самом деле берет начало не 25 лет назад, а 65, потому что первый раз "Студенческая весна" была в Самаре 65 лет назад, потом прошла в Перми. Здорово, что эта традиция продолжается", - сказала министр.

Она подчеркнула, что студенты - будущее нашей страны. "Самое важное, что я хотела бы сказать, что вы будущее страны. Вот сейчас вы студенты, кто-то из вас заканчивает вуз, многие начали учиться. Пройдет несколько лет, и будущее страны будет в ваших руках. Это очень ответственно", - отметила Васильева.

Приветствие от главы государства

Затем глава Минобрнауки зачитала послание гостям и участникам фестиваля от президента РФ Владимира Путина.

"Приветствую вас на финальном этапе юбилейного всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который в этом году проходит в Москве и Туле. Пройдя путь от межвузовского конкурса художественной самодеятельности до национального фестиваля молодежного творчества, ваш форум зарекомендовал себя уникальной площадкой для дружеского общения студентов из многих регионов страны, реализации их талантов и творчества", - зачитала министр.

В послании президента также подчеркивается, что насыщенная программа фестиваля помогает одаренным юношам и девушкам определиться с будущей профессией, приобрести полезный опыт в самых разных сферах деятельности, в том числе волонтерской и просветительской. "А главное, такие интересные содержательные конкурсы способствуют приобщению молодежи к богатому культурному и духовному наследию народов России", - говорится в тексте приветствия.

Программа поддержи "Российская студенческая весна"

"Российская студенческая весна" - самая массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях программы принимают участие свыше 1,5 млн обучающихся более 700 колледжей и вузов РФ. Программа включает свыше 80 региональных фестивалей, образовательно-просветительские мероприятия по повышению уровня студенческого творчества, музыкальный проект "Универвидение", танцевальный проект "В движении", конкурс таланта и артистического мастерства "Краса студенчества России" и многое другое. В состав жюри мероприятий программы традиционно входят известные деятели культуры и искусства.

Национальным финалом программы является всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", участниками которого ежегодно становятся около 3 тыс. студентов. Фестиваль включает творческие конкурсы по танцевальному, музыкальному, театральному направлениям, оригинальному жанру, региональным программам, журналистике, а также деловую программу.

За 25 лет реализации программы национальный финал проходил в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Кемерово, Казани, Перми, Волгограде, Тольятти, Владивостоке. В 2017 году юбилейный XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проходил в Туле и Москве. Главным организатором является Российский союз молодежи.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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Россия
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