В Париже скончался американский фотограф Стэнли Грин, снимавший войну в Чечне

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Известный американский фотограф Стэнли Грин, специализировавшийся на съемке военных конфликтов, стихийных бедствий и гуманитарных кризисов по всему миру, скончался в Париже в возрасте 68 лет. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, Грин умер в одной из больниц французской столицы. Другие подробности не приводятся.

В свою очередь основатель международного фестиваля фотожурналистики Visa pour l'Image Жан-Франсуа Лерой отметил, что Грин тяжело болел. "Я встретил его в 1994 году, и с тех пор мы были очень близки. Несмотря на болезнь, он оставался всегда очень оптимистичным и пытался бороться до конца. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", - написал Лерой на своей странице в социальной сети Facebook.

Грин работал фотографом более 30 лет. Долгое время жил в России, снимал для американских и французских газет и журналов. Грин был одним из основателей и совладельцев фотоагентства NOOR; пятикратный победитель престижного международного конкурса фотожурналистов World Press Photo.

С 1994 по 2004 год Грин побывал в Чечне 20 раз и сделал более 5 тыс. фотоснимков. Снимал падение Берлинской стены, а также делал фоторепортажи во время конфликтов в Судане, Афганистане, Руанде.