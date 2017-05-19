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Инициатива по аннулированию прав собственности касается только "украинских" самостроев

Общество
19 мая, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Сейчас у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Инициатива властей Крыма, которые предлагают наделить их полномочиями по аннулированию прав собственности на недвижимость в досудебном порядке, оформленных до воссоединения полуострова с Россией, касается только самостроев и поможет активизировать работу по их сносу. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Совет министров региона предложил внести поправки в федеральный закон "О принятии в РФ Республики Крым...", согласно которым власти региона получат полномочия по аннулированию прав собственности на недвижимость, оформленных до воссоединения полуострова с Россией.

Сейчас у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. Как отмечает газета, поправки к закону могут затронуть землю, которая находится на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используется не по целевому назначению.

Это борьба с "украинскими" самостроями

Аксенов отметил, что сегодня республика "имеет исторический шанс" снести на Черноморском побережье региона все самострои, но для решения вопроса в досудебном порядке потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.

"Это (предложенные поправки к закону - прим. ТАСС) не инициатива лишения прав собственности, а борьба с незаконными постройками, возведенными в украинский период <…> Мало того, если даже будет многоквартирный дом, где есть добросовестный покупатель, если будет принято такое решение (о сносе объекта - прим. ТАСС), вопрос будет стоять только с компенсацией", - пояснил глава республики.

Он добавил, что в украинский период Крыма разрешения на строительство значительной части объектов недвижимости на Черноморском побережье были получены незаконно. "Мы понимаем, что решения выдавали за наличные деньги, то есть не соответствовали ни украинскому, ни российскому законодательству", - сказал Аксенов.

Инициатива назрела

Председатель комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня сообщила ТАСС, что поддерживает подобную инициативу властей региона. По ее словам, она давно назрела.

"Безусловно, необходим механизм, который бы позволил отменять решения о праве собственности (на объекты самовольного строительства - прим. ТАСС) <…> И в этом законе ("О принятии в РФ Республики Крым..." - прим. ТАСС) действительно можно было бы прописать норму, которая дала бы основания для принятия решений уже на уровне субъекта, и который был бы действенным)", - рассказала Добрыня.

Предложения Крыма проверят на конституционность

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус ранее сообщил ТАСС, что письмо с предложением администрации полуострова в правительство поступило, но решения по нему пока нет. Он добавил, что кабинет министров намерен оценить инициативу крымских властей на предмет соответствия базовым конституционным нормам страны.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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