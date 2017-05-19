Росприроднадзор выявил нарушения по факту проверки Московского НПЗ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на Московском НПЗ, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили журналистам в Минприроды России.

Кроме того, комиссия Росприроднадзора поставила вопрос о соблюдении экологических требований в ходе пуско-наладочных работ установки каталитического крекинга, осуществляемой подрядной организацией "Техноинновации". "Истребованы пояснения по календарному плану-графику пуско-наладки и ее воздействия на окружающую среду", - сообщили в Минприроды.

Отмечается, что инспекторы Росприроднадзора проводят ночные обследования промплощадки завода и прилежащих территорий, надзорные мероприятия планируется продолжить в круглосуточном режиме в выходные дни.

Как сообщалось, Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. В частности, до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. При этом МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Газпром Нефти". Завод выпускает бензин, дизельное топливо, битум, серу и другую продукцию, является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.