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В Петербурге прошел фестиваль в честь 95-летия пионерии

Общество
19 мая, 21:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, мая. /ТАСС

Отряды провели на главной площади Ленэкспо парад, участники которого прошли перед историческим знаменем Всесоюзной пионерской организации и знаменем Ленинградской пионерской организации

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Пионерские песни звучали на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге - в комплексе "Ленэкспо" открылся двухдневный фестиваль "Салют, пионерия", собравший пионеров разных поколений. Приуроченный к 95-летию пионерской организации праздник представил современным детям традиции юности их отцов и дедов и одновременно дал возможность получить навыки дополнительного образования.

"Готовя праздник, мы вспоминали традиции, свойственные этому дню, и хотели их отразить, вспомнить, восстановить и показать", - рассказала журналистам представитель оргкомитета фестиваля, председатель Межрегиональной детской общественной организации Санкт-Петербурга и Ленобласти "Ю- ПИТЕР" Светлана Шорина.

Сводные отряды районных пионерских организаций, студенческие педагогические отряды, отряды вожатых детских оздоровительных лагерей и детских общественных организаций провели на главной площади Ленэкспо парад поколений, участники которого прошли перед историческим знаменем Всесоюзной пионерской организации и знаменем Ленинградской пионерской организации.

"В празднике принимают участие более 10 регионов России, а также делегации Казахстана и Белоруссии", - сказала Шорина. Парад сменился другой пионерской традицией, которая зародилась в лагере "Орленок" - "Сводным орлятским кругом" с пением песен. Для педагогов и вожатых в "Ленэкспо" открылась выставка об истории развития детского движения и учреждений дополнительного образования.

Школа юнкоров

Второй день фестиваля, 20 мая, будет посвящен детской литературе и кино, и в течение всей субботы в "Ленэкспо" будут демонстрироваться картины киностудии "Ленфильм" о детях и для детей, пройдет читательская конференция и встреча с детскими писателями. Отдельной темой фестиваля стало положение детских СМИ в современном обществе, их история и перспективы. Этому будет посвящен специальный круглый стол, а юнкоры детских СМИ, которые придут на фестиваль, смогут пройти мастер-классы от журналистов и блогеров.

Ленинградские пионеры

История Ленинградской пионерской организации началась в декабре 1922 года, когда были созданы четыре первых отряда при клубе Старой и Молодой гвардии. С 1931 года пионерские отряды в Ленинграде стали формироваться на базе школ, ленинградские пионеры брали шефство над организациями в области и в союзных республиках - в частности, в Узбекистане. В 1924 году в Ленинграде была основана первая в стране еженедельная газета для детей и подростков "Ленинские искры", которая в наши дни называется "Пять углов".

В годы Великой Отечественной войны более 15 тысяч ленинградских пионеров были награждены медалями "За оборону Ленинграда" - они тушили зажигательные бомбы, дежурили в госпиталях, собирали средства в Фонд обороны страны, оказывали помощь семьям инвалидов и фронтовиков. Ленинградская пионерка Зина Портнова, которая была разведчицей в партизанском отряде и погибла при выполнении задания, посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

После войны пионеры Ленинграда участвовали в восстановлении города и в строительстве военных мемориалов, в том числе памятника "Цветок жизни", на котором выбиты строчки из дневника блокадной школьницы Тани Савичевой. В Петербурге именем Пионерской организации названы площадь, улица, парк и станция метро.

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