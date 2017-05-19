Шепелев обжалует решение суда по иску "Русфонда" к родственникам Фриске

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение суда по делу "Русфонда", в соответствии с которым родственники певицы Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации 21,6 млн рублей. Об этом говорится в заявлении ведущего, поступившем в ТАСС.

"Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня - благополучие и спокойствие моего сына. Разумеется, это решение суда будет обжаловано моими адвокатами", - сказал Шепелев.

"Я рад, что в деле "Русфонда" были поставлены точки над "и" и более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам", - говорится в заявлении.

Также телеведущий отметил, что у него "упал камень с души", потому что "очень тяжело было жить в течение двух лет окруженному домыслами". "Моя совесть чиста", - заявил он.

По словам Шепелева, в суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти певицы были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. "Очевидно, что за четыре дня до смерти невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека", - сказал он, подчеркнув, что не знает, как были потрачены эти деньги.

"Главное, что, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал это действие, не знаю, как назвать это иначе как воровство", - подчеркнул Шепелев.

Он отметил, что это дело важно для благотворительного движения в России и поэтому рад, что репутация "Русфонда" восстановлена. "Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории - мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды", - посетовал он.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники Фриске принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.