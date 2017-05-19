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Папа римский благословил дома жителей римской периферии

Общество
19 мая, 21:41 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Заранее о поездке Франциска в Остию не объявлялось

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© EPA/OSSERVATORE ROMANO

РИМ, 19 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск удивил жителей периферийного района Рима Остии, куда прибыл благословить их дома. Как сообщает служба печати Святого престола, понтифик таким образом продолжил начатый в ходе прошедшего Юбилейного года христианства акцию "Пятницы милосердия".

Настоятель одного из местных приходов два дня назад развесил объявления, что в эту пятницу будет совершать традиционное освящение домов в послепасхальные недели. Удивление прихожан было неподдельным, когда, открыв дверь, они увидели папу римского.

Франциск благословил дюжину квартир и в очень простой манере пообщался с семьями. Заранее о его поездке в Остию не объявлялось.

В следующую субботу Франциск продолжит свои поездки по Италии - его ждут в Генуе. Одна из местных студий шитья приготовила для понтифика специальные одеяние - тунику из белой джинсовой ткани, которую, как там надеются, Франциск наденет во время проведения мессы.

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Франциск (папа римский)
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