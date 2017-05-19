В Керчи открыли памятник разведчику Мамсурову - прототипу героя романа Хемингуэя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. В крымском городе Керчь торжественно открыли бюст уроженца Северной Осетии, героя Советского Союза Хаджи Умара Мамсурова, который воевал против нацистов и стал прототипом главного героя романа Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол" Роберта Джордана. Об этом сообщила горадминистрация.

"Сегодня торжественно открыли памятный знак (бюст) герою Советского Союза Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову", - говорится в сообщении.

В открытии монумента приняли участие власти Крыма, а также делегация из Владикавказа.

"Судьба и подвиги этого выдающегося человека являются примером для многих поколений россиян, образцом мужества, отваги и доблести. Мы, живущие сегодня, всегда будем в неоплатном долгу перед всеми советскими бойцами. И помнить имя каждого из них - наша святая обязанность", - приведены в сообщении слова главы администрации города Сергея Бороздина.

"Полковник Ксанти" - герой СССР

Хаджи-Умар Мамсуров (1903-1968) - один из самых известных и почитаемых героев Северной Осетии, память о нем увековечена в названиях улиц во Владикавказе, Цхинвале, Грозном, Луцке. В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. Кроме того, как сообщал ТАСС, в феврале 2015 года памятник Мамсурову был установлен в испанском городе Фуэнлабрада - в этой стране Мамсуров под псевдонимом "полковник Ксанти" служил советником военного руководства республиканской армии Испании, при этом организовал и руководил там партизанским движением.

Документы о деятельности знаменитого разведчика не рассекречены до сих пор. Известно, что Мамсуров возглавлял разведывательно-диверсионную группу во время гражданской войны в Испании в 1930-х годах, а с 1941 года он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В частности, Мамсуров возглавлял Южный штаб партизанского движения, который боролся с фашистами на Северном Кавказе и в Крыму.

"Конечно, работа военного разведчика - это тайна за семью печатями. И о многих фактах биографии Мамсурова мы не узнаем, однако именно благодаря подвигам таких великих людей мы победили в войне", - отметили в администрации Керчи.

В мае 1945 года Мамсурову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени и другими.

Мамсуров и Хемингуэй

Известно, что Мамсуров стал прототипом героя романа лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол". Знаменитый писатель встречался с Мамсуровым в Мадриде, не зная, что тот был советским разведчиком.

Хемингуэй знал его как "македонца Ксанти", который, будучи главным советником штаба, лично ходил по вражеским тылам во главе небольшой группы отобранных им отчаянных храбрецов-испанцев, которые пускали под откос поезда и взрывали военные объекты. Генерал-полковник Мамсуров умер 5 апреля 1968 года и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.