Власти Москвы не планируют привлекать частных девелоперов к программе реновации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы не планирует привлекать частных застройщиков к программе реновации, но они смогут участвовать в конкурсах на выполнение подрядных работ. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Не планируем вообще допускать. Считаем, что у девелоперов своя программа развития, у города в данном случае абсолютно социальная программа. Мы девелоперов не видим в этой программе", - сказал он.

"У нас некоторые девелоперы имеют строительные подразделения, которые занимаются подрядом. Подрядчики на конкурсы пусть приходят, участвуют. Программа будет большая, строителей будет не хватать", - добавил он.

Первые дома для переселения по программе реновации появятся в Москве до конца года, заявил Хуснуллин.

"У нас уже где-то в течение полугода первые дома появятся, потому что у нас были дома в стройке по другим программам. Сейчас, если программа будет принята и окажется, что дом, который строится, находится рядом со сносимыми пятиэтажками, и жители проголосуют за то, чтобы переехать в этот дом и в этом районе, то мы уже к концу года будем предлагать", - сказал он.

Программа реновации может затронуть 551 московский квартал, сообщал ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он также сообщил, что около 70% домов, которые будут строиться после сноса ветхих пятиэтажек, будут монолитными.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В четверг мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации.