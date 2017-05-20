Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скидка на увеличение жилплощади по программе реновации может составить 20%

Общество
20 мая, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность предоставления 20% скидки жителям пятиэтажек, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении в новые дома по программе реновации. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Смотрите также
Панельный дом серии 1-515

Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

"Мэр сейчас дал нам поручение рассмотреть возможность, что люди захотят увеличиться. На каких условиях. Например, люди говорят: положено нам 50 метров, мы с учетом коэффициента получим 60-65 метров, если мы хотим еще одну комнату докупить? Мы сейчас к моменту, когда будет принята программа, когда будет закон, подготовим поправки дополнительного льготного предоставления данных площадей. Пока примерно мы видим, что это может быть процентов 20 от рыночной стоимости. Но это пока не точно", - сообщил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации. Согласно документу, жители пятиэтажек, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении в новые дома, смогут купить дополнительные квадратные метры. Правительство планирует разработать систему льгот. Ранее Собянин сообщал, что разрабатываются варианты предоставления льготной ипотеки. По его словам, будет также возможность использовать для покупки квадратных метров материнский капитал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
2
Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным
3
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
4
"Мегафон" полностью восстановил связь в Москве
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама