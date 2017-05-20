Скидка на увеличение жилплощади по программе реновации может составить 20%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность предоставления 20% скидки жителям пятиэтажек, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении в новые дома по программе реновации. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мэр сейчас дал нам поручение рассмотреть возможность, что люди захотят увеличиться. На каких условиях. Например, люди говорят: положено нам 50 метров, мы с учетом коэффициента получим 60-65 метров, если мы хотим еще одну комнату докупить? Мы сейчас к моменту, когда будет принята программа, когда будет закон, подготовим поправки дополнительного льготного предоставления данных площадей. Пока примерно мы видим, что это может быть процентов 20 от рыночной стоимости. Но это пока не точно", - сообщил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации. Согласно документу, жители пятиэтажек, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении в новые дома, смогут купить дополнительные квадратные метры. Правительство планирует разработать систему льгот. Ранее Собянин сообщал, что разрабатываются варианты предоставления льготной ипотеки. По его словам, будет также возможность использовать для покупки квадратных метров материнский капитал.