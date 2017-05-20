На Кубе проходит первая национальная конференция русистов

ГАВАНА, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Первая национальная конференция, посвященная русскому языку и русской культуре, открылась в пятницу в Гаване. В двухдневном симпозиуме, проходящем в Институте литературы и лингвистики Кубы, принимают участие около ста русистов из разных провинций страны - преподаватели и переводчики, а также студенты отделения русского языка факультета иностранных языков Гаванского университета.

Конференция организована Группой специалистов русского языка при Ассоциации лингвистов Кубы. "Всех собравшихся здесь объединяет большая любовь к русскому языку и русской культуре", - отметила, открывая конференцию, председатель Группы, профессор Гаванского университета Сиомара Гарсия Као. В прошлом она защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы героя в советской драматургии 70-х - 80-х годов".

Участники конференции разделены на четыре секции: лингвистика, русская культура, устный и письменный перевод, лингводидактика. Докладчики познакомили присутствовавших с такими темами, как "Русские пословицы и поговорки в литературе", "Англицизмы в современном русском языке", "Лев Толстой и его кубинский след", "Русская иконопись".

Гостем конференции стала проректор по учебной работе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Елена Колтакова. Она рассказала собравшимся о самом институте, о сотрудничестве России и Кубы в сфере образования, а также напомнила, что 22 мая в Гаванском университете состоится торжественное открытие кафедры русского языка Института Пушкина.

Русский язык на Кубе

Ровно 40 лет назад, 19 мая 1977 года, в Гаване был открыт филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина, в котором работали советские и кубинские специалисты по русскому языку и литературе. Этот филиал просуществовал до начала 1990-х годов, за это время его выпускниками стали более 350 тыс. человек.

"С распадом Советского Союза кубинские русисты оказались в сложном положении. Многие из них были вынуждены сменить профессию. Но в последние годы наблюдается возобновление интереса к русскому языку и русской культуре", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Гарсия Као. По ее словам, это связано с тем, что Россия стала больше внимания придавать Кубе как центру русистики в Латинской Америке.

"Многие кубинцы учились в Советском Союзе и у них остались об этом очень светлые воспоминания. На Кубе сейчас очень много людей хотят изучать русский язык, но у нас нет достаточного количества преподавателей. В преподавании русского языка образовался большой пробел", - посетовала профессор.

Гарсия Као рассказала, что сейчас на отделении русского языка факультета иностранных языков Гаванского университета обучаются около 90 человек. Они учатся шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего получают диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". "В качестве второго иностранного студенты могут выбрать немецкий, английский, французский или итальянский. Есть также возможность учить еще и третий язык - например, португальский или японский", - отметила русист.

В кубинских школах русский язык сейчас не преподается. Английский язык обязателен с пятого класса. В советское время русский преподавался в некоторых средних школах, в начальной школе были только кружки русского языка. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным.