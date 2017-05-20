Китайское издание книги "Род президента В. В. Путина" представлено в Пекине

ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Перевод на китайский язык книги "Род президента В. В. Путина" представлен в субботу в Пекине. Книга выпущена издательством "Современный мир" при содействии Китайского народного университета, Центра исследования России НУК-СПбГУ, а также негосударственного фонда "Русско-Китайский фонд стратегических инвестиций".

"Меня радует, что для перевода было выбрано несокращенное издание книги", - сказал автор Александр Путин, который приходится дальним родственником президенту РФ. Он отметил, что в издании "постарался показать душу русского народа на примере одного из родов Тверской области".

"Надеюсь, что книга поможет читателям глубже понять сегодняшнее положение (дел) в России и внесет достойный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, включая экономическое и культурное", - добавил Александр Путин.

"Мы верим, что книга будет пользоваться успехом и будет способствовать улучшению взаимного понимания народов Китая и России", - заявил главный редактор издательства "Современный мир" Гао Теин. "Для нашего издательства, а также читателей это важное событие", - добавил он.

В книгу включены документы государственных архивов, начиная с XVII века, и частных сохранившихся собраний. Издание сопровождено документами первоисточников, поясняющими схемами и документальными фотографиями из альбомов семей Путиных и их близких.