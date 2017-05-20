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Любовные письма основателя Ferrari выставлены на аукцион

Общество
20 мая, 10:06 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Торги названы "Фьямма Брески, синьора "Формулы-1" в честь той, кому Феррари адресовал свои послания

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РИМ, 20 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Любовные письма основателя легендарной автомобильной марки Ferrari Энцо Феррари будут выставлены на аукцион, который пройдет во Флоренции 29 мая. Об этом сообщила  газета Le Nazione.

Торги названы "Фьямма Брески, синьора "Формулы-1" в честь той, кому Феррари адресовал свои послания. Несмотря на длительную переписку и нескрываемый интерес со стороны Феррари, его отношения с Брески, скончавшейся в ноябре 2015 года в возрасте 81 года, так никогда и не перешли грань дружбы. В 1958 году Брески потеряла мужа - Луиджи Муссо, который был пилотом "Формулы-1". Именно на машине знаменитой конюшни Ferrari он попал в аварию в гонке за Гран-при Франции и скончался от полученных травм.

"Феррари был на 35 лет старше Фьяммы и пытался в своих длинных письмах убедить ее, что разница в возрасте для него не имеет значения. Он даже предлагал ей выйти за него замуж, но для этого нужно было убедить жену Лауру дать ему свободу. Ни одна, ни другая женщина не хотели ничего слышать об этом, возможно потому, что обе поняли, что для Феррари это был всего лишь способ вновь почувствовать себя молодым", - рассказал Лука Даль Монте, автор биографической книги об основателе Ferrari . Он напомнил, что тридцатью годами ранее такие же письма, полные нежности и признаний, Феррари писал жене.

Только после торгов станет известно, побьют ли листы бумаги с подписью легендарного Энцо по стоимости некоторые проданные с аукциона его автомобили. И, главное, захочет ли новый владелец обнародовать содержание этих писем.

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