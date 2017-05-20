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В Татарстане открылась Болгарская исламская академия

Общество
20 мая, 11:44 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, мая. /ТАСС

Обучение в академии будет бесплатным, для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия

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© Ирина Яровикова/ТАСС

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Болгарская исламская академия, которая будет готовить богословов, открылась в Татарстане (г. Болгар).

"Мы учебный год в академии начнем в сентябре. Подготовка высококвалифицированных имамов - это общая наша задача", - сказал  глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия академии.

Как сообщал ранее председатель совета учредителей, исполняющий обязанности ректора Болгарской академии Камиль Исхаков, сейчас ведется набор профессорско- преподавательского состава и студентов. Он также добавил, что ректором станет другой человек, поскольку себя он в этой должности не видит. Первыми студентами академии в сентябре 2017 года станут порядка 25 человек. Обучение будет бесплатным, для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия.

Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при академии будут располагаться Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" (18-20 мая) примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.

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