Шестой слоненок за последние три года появился на свет в дублинском зоопарке

ДУБЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Дублинский зоопарк радуется пополнению: у азиатской слонихи Джазмин родился детеныш, который стал шестым по счету слоненком, появившимся здесь на свет за последние три года. Об этом сообщила газета The Irish Sun.

"Для нас это повод для гордости. Никакой другой питомник в мире не может похвастаться такими успехами в воспроизводстве азиатских слонов", - отметил официальный представитель зоопарка Джери Крейгтон, подчеркнув, что появление потомства этого вида животных в неволе особенно важно, учитывая сокращение их популяции.

Новый обитатель дублинского зоопарка весит 130 кг, а его рост составляет 1 метр. На своем сайте зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для слоненка. Единственное условие заключается в том, чтобы имя отражало" азиатское происхождение" нового питомца.

Зоопарк в Дублине, один из крупнейших в Европе, был открыт в 1830 году. Он относится к числу наиболее посещаемых достопримечательностей ирландской столицы. Самым известным за всю историю питомцем зоопарка является лев по кличке Слатс, который в начале прошлого века был выбран в качестве "рычащей эмблемы" голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer.