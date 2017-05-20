Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шестой слоненок за последние три года появился на свет в дублинском зоопарке

Общество
20 мая, 11:09 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Представитель зоопарка отметил, что "никакой другой питомник в мире не может похвастаться такими успехами в воспроизводстве азиатских слонов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Дублинский зоопарк радуется пополнению: у азиатской слонихи Джазмин родился детеныш, который стал шестым по счету слоненком, появившимся здесь на свет за последние три года. Об этом сообщила газета The Irish Sun.

"Для нас это повод для гордости. Никакой другой питомник в мире не может похвастаться такими успехами в воспроизводстве азиатских слонов", - отметил официальный представитель зоопарка Джери Крейгтон, подчеркнув, что появление потомства этого вида животных в неволе особенно важно, учитывая сокращение их популяции.

Новый обитатель дублинского зоопарка весит 130 кг, а его рост составляет 1 метр. На своем сайте зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для слоненка. Единственное условие заключается в том, чтобы имя отражало" азиатское происхождение" нового питомца.

Зоопарк в Дублине, один из крупнейших в Европе, был открыт в 1830 году. Он относится к числу наиболее посещаемых достопримечательностей ирландской столицы. Самым известным за всю историю питомцем зоопарка является лев по кличке Слатс, который в начале прошлого века был выбран в качестве "рычащей эмблемы" голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Папа римский Франциск, Остия, Италия, 19 мая
3
Папа римский благословил дома жителей римской периферии
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
2
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
3
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
4
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
5
Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных держав
6
Удар во фланг: как создавался "король воздушного боя" Су-27
7
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
Темы дня
Загрузка...
Реклама