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В аэропорту китайского города Ханчжоу начали глушить сигналы БПЛА

Общество
20 мая, 11:16 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

"Электрическое ограждение" позволяет прерывать сигнал между дроном и пультом управления в том случае, если летательный аппарат оказывается в радиусе ближе чем 10 км от аэропорта

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ШАНХАЙ, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Администрация аэропорта китайского города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) начала применять технологию глушения сигналов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе воздушной гавани. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Так называемое "электрическое ограждение" позволяет прерывать сигнал между дроном и пультом управления в том случае, если летательный аппарат оказывается в радиусе ближе чем 10 км от аэропорта. Не получающий сигнала БПЛА возвращается в точку запуска, говорится в сообщении.

На подобные меры власти аэропорта пошли после участившихся случаев подлета гражданских дронов к воздушной гавани, что представляло опасность для взлета и посадки самолетов. В последние несколько месяцев в СМИ неоднократно появлялись сообщения из разных районов страны об отмене или задержках рейсов из-за БПЛА в районе аэропортов. Особенно часто такие проблемы возникали в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань).

На этой неделе Управление гражданской авиации КНР объявило о том, что с 1 июня вводится обязательная регистрация для БПЛА весом более 250 граммов. Заявления в соответствующие органы их владельцы должны подать до конца августа. Без регистрации к этому сроку использование уже имеющихся на руках дронов будет признано незаконным.

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