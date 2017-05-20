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Суд в США отменил обязательную регистрацию беспилотников

Общество
20 мая, 12:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Введение обязательной регистрации было обусловлено жалобами авиакомпаний на то, что дроны создавали опасные ситуации для пассажирских самолетов

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© EPA/PAUL BUCK

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Апелляционный суд округа Колумбия в пятницу отменил введенное ранее Федеральным авиационным управлением (ФАУ) правило, согласно которому американцы были обязаны регистрировать свои дроны - небольшие беспилотные летательные аппараты, приобретенные для личного пользования.

Данная норма заработала в 2015 году - с тех пор 760 тыс. любителей дистанционно управляемых дронов и квадрокоптеров зарегистрировали более 1,6 млн аппаратов. По предварительным оценкам, в этом году будет куплено еще 2,3 млн, а к 2020 году на руках у граждан США будут находиться 13 млн собственных беспилотников.

Введение обязательной регистрации было обусловлено жалобами авиакомпаний на то, что дроны создавали опасные ситуации для пассажирских самолетов. Многие пилоты сообщали о том, что беспилотники часто летают прямо в воздушном пространстве аэропортов. В результате власти обязали регистрировать такие аппараты, невыполнение данного требования грозило тюремным сроком.

При регистрации нужно было заплатить пошлину в размере $5 и затем продлевать ее каждые три года.

Иск в апелляционный суд подал Джон Тейлор из Вашингтона. Суд его жалобу удовлетворил, обосновав это тем, что принятый еще в 2012 году Конгрессом США закон запрещает ФАУ вводить ограничения на любительские беспилотники и радиоуправляемые модели самолетов. Хотя само стремление управления защитить пассажирские лайнеры судьи поддержали.

В ФАУ в ответ заявили, что пока изучают данное постановление. При этом некоторые любители дронов уже высказали опасение, что данное ведомство может пролоббировать принятие Конгрессом решения о закреплении обязательной регистрации на законодательном уровне.

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