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В Петербурге в ходе антитеррористических учений эвакуировали футбольную академию

Общество
20 мая, 13:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, мая. /ТАСС

В Академии ФК "Зенит" отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и спецслужб "по предотвращению и пресечению террористических проявлений"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в рамках антитеррористических учений эвакуировали персонал футбольной академии в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в Петербурге.

По данным оперативного штаба НАК, в субботу "отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений" в Академии футбольного клуба "Зенит" на улице Верности. "В рамках учений проводилась эвакуация персонала Академии", - рассказали в оперативном штабе.

"В настоящее время учения завершены. Все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты. Академия работает в штатном режиме", - уточнили в штабе.

19 мая антитеррористические учения проводились на территории Приморского парка Победы, прилегающем к футбольному стадиону "Санкт-Петербург", где должны пройти матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018.

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Петербург-ЧМ-2018 ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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