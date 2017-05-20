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В подмосковном парке "Патриот" открыли памятник маршалу Ивану Коневу

Общество
20 мая, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Торжественную церемонию открыл статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу открыт  в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России "Патриот". Торжественную церемонию открыл статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Сегодня мы с Вами с воинскими почестями открыли памятник выдающемуся советскому военачальнику, маршалу Советского Союза, Маршалу Победы Ивану Степановичу Коневу. Это - еще один конкретный результат в большой и серьезной работе, которая проводится для объективного отражения нашей военной истории", - сказал Панков.

На торжественной церемонии присутствовал автор памятника - народный художник России Михаил Переяславец, скульптор Студии военных художников имени Грекова, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Виктор Ермаков и дочь военачальника Наталья Конева.

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к подножию памятника.

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