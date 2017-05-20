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Жильцы дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, получат жилищные сертификаты до 1 июля

Общество
20 мая, 16:12 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Жители смогут распорядиться документом до 1 декабря 2017 года

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ВОЛГОГРАД, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жильцы волгоградского дома, который подлежит сносу после взрыва газа, получат жилищные сертификаты до 1 июля. Об этом сообщила замгубернатора Волгоградской области Валентина Гречина на встрече с волгоградцами, оставшимися без крова в результате ЧП.

"Установлен срок выдать все сертификаты до 1 июля. Жители смогут распорядиться документом до 1 декабря 2017 года",- сказала Гречина.

"Мы гарантируем, что в микрорайонах, где многоквартирные дома возводятся по федеральной программе, стоимость квадратного метра для жителей разрушенного дома составит 35 тыс. рублей за один кв. метр, что соответствует стоимости по жилищному сертификату", - отметила Гречина.

Застройщики волгоградских микрорайонов "Долина", "Комарово" и "Янтарный город" заявили о готовности предоставить квартиры с полной отделкой в новостройках Советского района Волгограда. "Более того, если кто-то подберет себе квартиру в новостройках этих микрорайонов, но еще не успеет получить на руки сертификат, застройщики согласны забронировать выбранную квартиру до получения сертификата", - отметила замгубернатора.

Подготовка документов для получения государственных жилищных сертификатов на сумму 35 тысяч за один кв. метр, позволяющих приобрести новое жилье взамен утраченного, начнется в ближайшие дни. Использовать сертификат можно не только в Волгограде, но и в других населенных пунктах области. Купить жилье по сертификату можно как в новостройках, так и на вторичном рынке. Ранее глава региона Андрей Бочаров отмечал, что "всем пострадавшим обязательно будет оказана юридическая помощь, чтобы люди не попали в руки мошенников".

Взрыв газа произошел в Волгограде 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека, 12 госпитализированы. Ранее сообщалось, что на оперативном штабе было принято решение о полном сносе дома. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что выдача жильцам сертификатов на приобретение нового жилья начнется не позднее чем через две недели.

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