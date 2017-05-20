Васильева: решение о введении обязательного ЕГЭ по истории пока не принято

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ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что решение о включении ЕГЭ по истории в список обязательных для сдачи предметов еще не принято. Об этом она заявила журналистам на площадке Владимирского экономического форума.
18 мая Васильева заявила о том, что единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года. Об этом она сказала в рамках своей лекции "Армия и общество" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
"Не принято никакого решения", - отметила Васильева, отвечая на вопрос, принято ли официальное решение о включении истории в список обязательных ЕГЭ.
"Разговор шел о том, что это будет поэтапно, это раз, что это связано с тем, что у нас есть историко-культурный стандарт, на основе которого написано три линейки учебников", - добавила Васильева.
"Поэтапно, мы потихонечку будет к этому двигаться", - заключила министр.
Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся сегодня во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.