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Васильева: решение о введении обязательного ЕГЭ по истории пока не принято

Общество
20 мая, 16:59 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 20, мая. /ТАСС

Глава Минобрнауки подчеркнула, что имеется историко-культурный стандарт, на основе которого написано три линейки учебников

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ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что решение о включении ЕГЭ по истории в список обязательных для сдачи предметов еще не принято. Об этом она заявила журналистам на площадке Владимирского экономического форума.

18 мая Васильева заявила о том, что единый государственный экзамен по истории станет обязательным с 2020 года. Об этом она сказала в рамках своей лекции "Армия и общество" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"Не принято никакого решения", - отметила Васильева, отвечая на вопрос, принято ли официальное решение о включении истории в список обязательных ЕГЭ.

"Разговор шел о том, что это будет поэтапно, это раз, что это связано с тем, что у нас есть историко-культурный стандарт, на основе которого написано три линейки учебников", - добавила Васильева.

"Поэтапно, мы потихонечку будет к этому двигаться", - заключила министр.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся сегодня во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.

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