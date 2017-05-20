В английском графстве Беркшир состоялась свадьба младшей сестры Кейт Миддлтон

ЛОНДОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин - 33-летней Филиппы (Пиппы) - и главы инвестиционной и консалтинговой компании Eden Rock Capital Management 41-летнего Джеймса Мэттьюса состоялась в субботу в английском графстве Беркшир. Церемония венчания четы прошла в англиканской церкви Святого Марка на территории частного поместья Энглфилд.

Гостями церемонии стали многие известные личности, включая швейцарского теннисиста Роджера Федерера и его супругу Мирославу и многих членов королевской фамилии Виндзоров, в том числе принца Уильяма с семьей, принцессу Евгению и принца Гарри. Многие ожидали, что венчание посетит и нынешняя близкая подруга последнего - американская актриса и фотомодель Меган Маркл, которая в настоящий момент находится в Великобритании. Однако Гарри появился на церемонии без нее. Пресса не исключает, что Меган все-таки примет участие в свадебных торжествах, но лишь в той их части, которая не будет носить публичного характера.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон - принц Джордж и принцесса Шарлотта - выступили во время венчания в традиционной роли мальчика-пажа и девочки с букетом цветов, сопровождающих невесту. Сама же Пиппа, на которой было кружевное свадебное платье с вуалью, а также тиара, прибыла в церковь вместе с отцом Майклом в автомобиле-кабриолете - раритетном серебристом Jaguar 1951 года выпуска.

В прессу Соединенного Королевства попала информация, что данная свадебная церемония обошлась примерно в £300 тыс. ($390 тыс.). Вместе с тем телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" сообщила, что стоимость обручального кольца Пиппы, подаренного ее избранником при состоявшейся в нынешнем году помолвке, составляет £250 тыс. ($325 тыс.), что в 10 раз превышает расходы на среднестатистическую британскую свадьбу.

Джеймс Мэттьюс познакомился с принцами Уильямом и Гарри, обучаясь с ними вместе в Итонском колледже. Его отношения с Пиппой развивались в два этапа. Младшая сестра герцогини Кембриджской и молодой управляющий хедж-фонда стали встречаться еще в 2012 году, но продолжалось это недолго. Однако спустя три года роман между Пиппой и Джеймсом возобновился.