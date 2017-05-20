В Петербурге захоронили останки неопознанных жертв трагедии А321

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Останки неопознанных жертв авиакатастрофы над Синаем, которая произошла в конце октября 2015 года, захоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге. Об этом ТАСС сообщила председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.

"Да, действительно похороны прошли сегодня", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что вопрос захоронения неопознанных жертв авиакатастрофы над Синаем будет окончательно решен после завершения всех необходимых процедур.

В ноябре прошлого года председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщал, что власти города надеются до конца 2016 года захоронить неопознанные останки шести жертв авиакатастрофы.

Самолет А321 "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. После этого Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Египтом.