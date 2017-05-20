Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 20 мая./ТАСС/. Минобрнауки разработает современные туристические программы для студентов. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на площадке Владимирского экономического форума.
"Мы очень много думаем о студенческом туризме, и в этом году первый за всю историю страны - такого не было даже в период советский, а уж тогда было очень много туристических слетов и всероссийских студенческих событий - мы проводим в Саратове первый студенческий форум "Студенческий туризм в России". Там будут предложены современные интерактивные формы для студенческого молодежного туризма, и мы хотим по итогам этого форума разработать специальные программы именно для молодежи студенческой, потому что она очень активна и ею тоже надо внимательно заниматься", - сказала Васильева.
Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.