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Минобрнауки разработает современные туристические программы для студентов

Общество
20 мая, 18:18 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР, 20 мая./ТАСС

На первом студенческом форуме в Саратове будут предложены современные интерактивные формы для студенческого молодежного туризма, рассказала глава ведомства Ольга Васильева

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ВЛАДИМИР, 20 мая./ТАСС/. Минобрнауки разработает современные туристические программы для студентов. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на площадке Владимирского экономического форума.

"Мы очень много думаем о студенческом туризме, и в этом году первый за всю историю страны - такого не было даже в период советский, а уж тогда было очень много туристических слетов и всероссийских студенческих событий - мы проводим в Саратове первый студенческий форум "Студенческий туризм в России". Там будут предложены современные интерактивные формы для студенческого молодежного туризма, и мы хотим по итогам этого форума разработать специальные программы именно для молодежи студенческой, потому что она очень активна и ею тоже надо внимательно заниматься", - сказала Васильева.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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Россия
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