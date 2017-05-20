Фонтаны Петергофа впервые включили под музыку рояля, установленного на Большом каскаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе сопровождала живая испанская музыка нового направления Piano Flamenko, которую ее автор исполнил на рояле, впервые установленном прямо на Большом каскаде.

Все 150 фонтанов и четыре каскада Верхнего сада и Нижнего парка торжественно включились в честь закрытия перекрестного Года туризма Испании и России. На площадке среди фонтанов было разыграно театрально-музыкальное представление "Путешествие в страну Дон Кихота". "Нам хотелось показать образы Испании. В последний момент, когда спектакль был уже готов, мы получили информацию о том, что еще и испанские актеры будут участвовать, это было непросто сделать", - сообщила журналистам генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

К образу Дон Кихота сценаристы праздника обратились по совету испанского посла. На сцене Большого каскада испанский рыцарь Печального образа встретился с Петром Великим. Гендиректор Петергофа напомнила, что двух российских монархов сравнивали с Дон Кихотом. "В русской истории было два человека, которых называли Дон Кихотами, - Павел I, русский Дон Кихот по определению современников, и Николай I, Дон Кихот самодержавия, наш петергофский герой, хозяин парка Александрия", - пояснила Кальницкая.

Она рассказала, что в представлении приняли участие 450 российских и испанских артистов. Сюрпризом стало участие музыканта Маноло Карраско - создателя стиля Piano Flamenko. В беседе с журналистами Карраско признался, что для него это выступление стало большим событием, потому что Санкт-Петербург - его любимый город, и ему музыкант посвятил одну из своих композиций.

"Выступление на Большом каскаде Петергофа стало для меня сбывшейся мечтой. Я мечтал об этом с тех пор, как два года назад впервые посетил здесь церемонию открытия фонтанов", - признался пианист.

По словам Елены Кальницкой, "вынести пианино или рояль на Большой Каскад - это почти невозможная затея", поэтому музыкант играл на более легком по весу электронном инструменте, встроенном в корпус рояля. Тысячи зрителей, собравшихся в Нижнем парке у Большого каскада, смогли погрузиться в колорит Испании и ее солнечную атмосферу, увидели танцы под ритмы фламенко, храбрых тореадоров, оживших героев с картин Эль Греко и Диего Веласкеса, сюрреалистический мир Сальвадора Дали. В финале на Большом каскаде соорудили огромную ветряную мельницу, с которой вновь сразился Дон Кихот. Красочная церемония открытия летнего сезона завершилась фейерверком в цветах испанского флага.

Напоминание о Версале

Открывающийся сезон в Петергофе, как рассказала Елена Кальницкая, будет посвящен отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра Великого в Версаль. Именно этот французский дворцово-парковый ансамбль стал прообразом Петергофа. Петергофские фонтаны, большинство из которых были задуманы Петром, были созданы по образцу фонтанов Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия.

К новому сезону Петергоф подготовил выставку "В городе карт", на которой показаны лучшие образцы из "карточной" коллекции музея-заповедника, состоящей из 90 тысяч игральных карт разных стран и народов. Выставка построена в виде условного городка со своей ратушей, вокзалом, школой и главной площадью - в таком необычном виде карточная коллекция Петергофа предстанет на период реэкспозиции Музея игральных карт.

Туризм зимой и летом

В 2016 году Петергоф посетили около 5,2 млн российских и зарубежных туристов, за счет чего он сохраняет статус самого популярного туристического объекта России. Как отметила сегодня на празднике фонтанов заместитель министра культуры России Алла Манилова, "Петергоф занимает первое место в стране по числу как российских, так и зарубежных туристов и принимает ежегодно более 5 млн человек". "Думаю, что в этом году будет новый рекорд", - предположила она.

С начала 2017 года Петергоф посетили около 300 тысяч человек. По мнению директора ГМЗ, "это говорит о том, что Петергоф становится привлекательным и без фонтанов, например, очень успешной была выставка костюма "Как одевался великий немой", посещаемость Большого дворца выросла благодаря ей на 23%".