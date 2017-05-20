Эксперты: маршрут "Золотое кольцо России" нуждается в обновлении для увеличения турпотока

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Туристический маршрут "Золотое кольцо России", которому в этом году исполнилось 50 лет, нуждается в обновлении для увеличения туристического потенциала. Такое мнение высказали участники Владимирского экономического форума.

"Надо отдать должное нашим предшественникам, потому что в советский период была определенная забота о Золотом кольце, и люди посещали Золотое кольцо. Сейчас нужно не только возрождение, а возрождение с новым потенциалом, потому что он очевиден", - сказала журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Она добавила, что сейчас даже в Москве очень мало школьников, которые хотя бы один раз видели Золотые ворота, Успенский собор.

"Такое количество достопримечательностей в конкретной области (Владимирской) я не знаю. Есть все основания для того, чтобы начинать здесь детский туризм. Потому что дети, прикоснувшись, став участниками этого сопереживания, увидев эту красоту, будут и на жизнь смотреть по-другому. Дети, которые станут управлять своей страной совсем скоро, а для этого нужно хорошо свою страну знать и любить", - рассказала министр.

Золотое кольцо 2.0

Регионы Золотого кольца, как отмечают эксперты, объединились для выработки единого календаря событийных мероприятий и высокого качества обслуживания на всей протяженности маршрута. Такова задача проекта "Золотое кольцо России 2.0", который, по сути, является перезагрузкой популярного направления.

"Сейчас перед нами стоит задача развития межрегиональных проектов. Эта задача поставлена министерством и Ростуризмом. Создается база, в которой каждый регион представляет объекты, которые можно связать с другими субъектами. Таким образом, будут сформированы маршруты, например по полям сражений Первой мировой войны, или свяжутся "Гастрономическая карта Владимирской области с интересными фермерскими хозяйствами Ярославской и Ивановской областей", - сказала ТАСС председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Наталья Май.

Так, в Суздале туристов приманивают "вкусом города". Такую задачу поставили себе авторы проекта "Гастрономическая карта Владимирской области", авторы которой отобрали по всему региону блюда и напитки местной кухни, ради которых приезжают туристы.

"Понятно, что нам тяжело конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом и тяжело держать серьезное хорошее меню в любом городе, но каждый ресторан, находясь на своей территории, в состоянии найти одно-два интересных блюда, которые запомнятся надолго. Так, в Гусе-Хрустальном мы нашли самые вкусные серые щи, таких вкусных мы не ели, в Юрьев-Польском нашли современное производство русской тоболки, последователем которой стал чизкейк", - рассказал один из авторов проекта, вице-президент Ассоциации малых туристических городов Игорь Кехтер.

По словам предпринимателя, качество еды является одной из важных составляющих любого путешествия, именно поэтому новые впечатления от путешествия, в том числе и по Золотому кольцу, авторы проекта дарят людям в виде блюд местной кухни.

Особое место в "Гастрономической карте" уделено и съедобным сувенирам. Туристы уже привозят из Суздаля попкорн и чипсы из гречки, пирожки "с ноготок" и варенье из огурцов.

Потребность в развитии

По мнению экспертов отрасли, сегодня серьезной проблемой Золотого кольца стала привычка россиян с комфортом отдыхать за рубежом. Приезжая на родину, люди также нацелены на получение качественных туруслуг уровня не ниже "4 звезд", при этом средств размещения в древних городах пока явно недостаточно. Об этом заявил президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров.

"На сегодняшний день основной спрос на туры по Золотому кольцу России базируются на базе отелей "4 звезды", автобусов делюкс-класса и качественном питании. Соответственно, есть проблематика ценовая и емкости. И если с ценовой проблематикой крупные операторы и благодаря своему акционерному капиталу в компаниях, и благодаря автобусному парку справляются, то емкость оставляет желать значительно лучшего", - отметил эксперт.

По словам Шарова, трехзвездочные и двухзвездочные отели сегодня отходят на второй план. "Это произошло только потому, что наши люди привыкли не ниже "4 звезд" отдыхать за рубежом. Он уже хотят и по России отдыхать, особенно в ближайшем окружении Москвы, отдыхать в таком формате", - добавил Шаров.

Генеральный директор турпоператора "Интурист" Леонид Мармер отметил, что иностранные туристы с удовольствием посещают города Золотого кольца, но хотят получить разнообразный отдых. "Я не могу согласиться, что все критично с иностранными туристами на Золотом кольце. Действительно, основные точки притяжения - это Москва и Санкт-Петербург. Золотое кольцо занимает третье место, для самобытности иностранцы едут сюда", - сказал он.

Для поддержания интереса иностранцев требуется перезагрузка, считает эксперт.

"За 50 лет существования Золотое кольцо не проходило переформатирования <...> Продукт требует сегодня перезагрузки не только маркетинговой, но и контентной. Что надоедает иностранцам на маршруте? Конечно, после посещения пятой церкви и третьего монастыря они говорят: а что у вас есть еще посмотреть?", - отметил Мармер.

Он добавил, что партнеры за рубежом готовы воспринимать все новое, что внедряется - это экотуризм, агротуризм, гастрономический, спортивные элементы.

Форум во Владимире

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся накануне во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута.

Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.

Как добавила губернатор Светлана Орлова, темой следующего Владимирского экономического форума, который пройдет в 2018 году, станет станкостроение, машиностроение, робототехника.