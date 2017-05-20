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РПЦ и Ватикан подпишут договор об условиях передачи мощей Николая Чудотворца

Общество
20 мая, 22:02 UTC+3 БАРИ БАРИ 20, мая. /ТАСС

По словам митрополита Илариона, обязанность российской стороны заключается в том, чтобы бережно хранить эту частицу и вернуть ее на прежнее место в храме святителя Николая

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БАРИ, 20 мая. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) и архиепископ итальянского города Бари Франческо Какуччи в воскресенье утром подпишут специальный договор об условиях временной передачи России части мощей святителя Николая. Об этом журналистам сообщил митрополит Иларион.

"Это договор, в котором прописываются условия, на которых частица мощей святителя Николая будет доставлена в Россию. Наша обязанность заключается, во-первых, в том, чтобы бережно хранить эту частицу, а во-вторых, чтобы ее вернуть на прежнее место в храме святителя Николая", - сказал митрополит.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории РФ.

Часть мощей будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Москве

Мощи Николая Чудотворца в Москве

С 22 мая по 12 июля мощи Николая Чудотворца будут выставлены в храме Христа Спасителя. А с 13 июля по 28 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург

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