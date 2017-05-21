930 лет ожидания: мощи Николая Чудотворца в течение дня доставят в Россию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Часть мощей святителя Николая Чудотворца в воскресенье спецрейсом будут доставлены из итальянского города Бари в московский храм Христа Спасителя. Впервые за почти тысячелетнюю историю православные россияне смогут поклониться одному из самых почитаемых святых, не покидая страну.

Покровитель путешественников и любимый волшебник

Святитель Николай, называемый в народе Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником, почитается в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях. Он родился в III веке в приморском городе Патары в Ликии, на окраине Византийской империи. Николая воспитали богатые и знатные родители. В юношестве он вместе с семьей переехал в портовый город Миры, где и прожил всю жизнь. Николай совершал чудеса еще при жизни: спасал тонущих моряков, исцелял больных, помогал бедным, был сердечен и милосерден к окружающим его людям. За это его и стали называть Чудотворцем.

Один из самых почитаемых святых стал покровителем моряков, путешественников и детей. Неслучайно святой послужил прообразом современного Санта-Клауса. По легенде, один богатый, но обанкротившийся человек, отчаявшись, чуть не продал трех своих дочерей в публичный дом. Узнав об этом, святитель тайно подбросил в окно его дома три мешочка с золотом и тем самым спас семью от разорения. Один из этих мешочков случайно угодил в чулок одной из девушек, лежащий на полу. Именно после этого в Европе зародилась традиция вешать у изголовья чулки в ожидании, что святой Николай положит в них подарки. В начале XVII века голландцы, почитавшие святителя Николая, основали в Америке колонию Новый Амстердам - современный Нью-Йорк. В их произношении Синтерклаас и стал называться Санта-Клаусом.

К концу XIX века легенда и традиция одаривания детей в день именин святого Николая пришла из Европы в Россию. На Руси Николин день был выходным и отмечался особенно торжественно. Люди всей семьей шли в храм на литургию, после нее собирались на обеде за праздничным столом, а потом устраивали массовые гулянья на зимних улицах.

Мощи святителя и встреча предстоятелей двух церквей

В 1087 году мощи святого были перенесены из Мир Ликийских (нынешняя Турция) в Бари, где по указу папы римского Урбана II был построен величественный собор. С тех пор сюда прибывают тысячи паломников из разных уголков России. Даже табличка с указанием на базилику Святого Николая написана на двух языках - итальянском и русском. Для православных специально открывают доступ к мощам, а около 20 лет назад разрешили даже проводить православную службу непосредственно в крипте (подземной части) католической базилики.

Учитывая, сколь велика любовь россиян к Николаю Чудотворцу, а также трудность и дороговизну паломнической поездки в Италию, на исторической встрече в Гаване в 2016 году, Предстоятель Русской Православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Католической церкви папа Римский Франциск приняли судьбоносное решение. Впервые за 930 лет пребывания мощей на итальянской земле, часть их будет отделена и доставлена в Россию, чтобы к святыне смогли прикоснуться все желающие.

Как отмечают специалисты, процедура отделения части мощей стала очень сложной задачей. "Крипта находится ниже уровня моря и сами мощи расположены под тремя каменными блоками, которые были уложены еще в то время. Между собой они сообщаются небольшими отверстиями диаметром 6 см", - рассказал ТАСС директор Института судебной медицины профессор Университета Бари Франческо Интрона, занимавшийся извлечением реликвии.

Именно через это отверстие с использованием медицинского оборудования и было извлечено левое девятое ребро святителя Николая. Многие отметили символичность выбора ребра, находящегося со стороны сердца, которое, по словам современников, горело любовью к людям.

Подготовка к пребыванию мощей в России

Мощи прибудут в Москву накануне дня памяти святителя Николая. Учитывая всю уникальность данного события, был проведен целый комплекс мероприятий для транспортировки святыни. Специально для этого события ювелирами подмосковного поселка Софрино был сделан ковчег из драгоценных металлов весом около 40 кг. Именно в нем частица мощей Николая Чудотворца прибудет сегодня специальным рейсом в российскую столицу.

Сопровождать ценный груз будет специальная делегация, в состав которой вошли митрополит Волоколамский Иларион, а также губернатор области Апулия и мэр города Бари, которые примут участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры.

Из аэропорта кортеж с реликвией отправится в Храм Христа Спасителя, где их встретят верующие во главе с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом, который возглавит праздничное вечернее богослужение в этот день. О том, что мощи святителя Николая прибыли в столицу, узнает без преувеличения весь город. Как только автомобили кортежа въедут в Москву, колокола всех храмов возвестят москвичей об этом радостном событии.

Информация для паломников

Доступ верующих к мощам будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий. Однако организаторы предупредили, что в случае большого количества паломников, очередь продлят до метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru и в соответствующих группах в социальных сетях.

Для удобства паломников на всем протяжении очереди будут организованы так называемые "шлюзы". Там будут организованы точки питания, разместятся машины скорой помощи и автобусы, в которых можно будет отдохнуть. На всем протяжении очереди будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры, которые будут распределять потоки людей, раздавать воду и оказывать всю необходимую помощь.

Организаторы подчеркивают, что доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми.

Поскольку в очереди, возможно, придется провести несколько часов, советуем одеваться по погоде, взять с собой воду, влажные салфетки и продукты, которые не испортятся за это время (фрукты, орехи, шоколад и т.д.). Одежда не должна быть вызывающей: шорты, майки, высокие каблуки лучше оставить дома. Напоминаем, что женщины в храме должны обязательно покрывать голову, поэтому не забудьте платки.

Как отметил руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков, главное - это настрой, с которым совершается поклонение Николаю Чудотворцу.

"Главное, что должно быть внутри человека - это его смирение и готовность сделать некое усилие. Без духовного подвига невозможен результат. Да, человек отстоит в очереди, зайдет в храм, приложится к мощам. Но если он будет в раздраженном и немирном состоянии, никакой пользы это не принесет. Поэтому нужно набраться терпения и сил, как физических, так и духовных, и тогда это паломничество принесет пользу душе, останется в памяти и сердце каждого, кто придет к мощам святителя Николая", - советует священник.