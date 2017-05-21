Набережные Москвы-реки будут перекрыты из-за полумарафона

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Участки Москвы-реки от Ростовской и Саввинской и от Фрунзенской до Космодамианской набережных будут перекрыты 21 мая с 08:00 до 13:40 мск из-за Московского полумарафона.

Маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, по Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской набережной, Космодамианской набережной, Шлюзовой набережной, Софийской набережной, Фалеевскому переулку, Болотной улице, площади Васильевский спуск, Новодевичьей набережной, улице Лужники, Саввинской набережной, Ростовской набережной и аллее Славы.

Московский полумарафон - крупнейший забег на 21,1 км в России и главный весенний полумарафон страны. Он проходит с 2014 года. В 2017 году в рамках мероприятия пройдут забеги на 10 км, 5 км и 3 км.

В этом году Московский полумарафон станет частью большого праздника - Первого российского полумарафона "За бег". 21 мая аналогичные полумарафоны пройдут в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Маршрут Московского полумарафона традиционно проложен по набережным Москвы-реки рядом с собором Василия Блаженного, храмом Христа Спасителя и Кремлем. Участники забегов-спутников побегут в обратном направлении, в сторону Дома правительства, по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным. Движение по этим улицам будет восстановлено поочередно начиная с 11:00 мск.