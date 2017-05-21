Движение метро между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская" остановлено из-за ремонта

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Движение поездов московского метро между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии остановлено в воскресенье из-за профилактических работ. Работы будут идти весь день, движение возобновится 22 мая.

Поезда по оранжевой линии будут ходить только на участках "Медведково" - "Проспект Мира" и "Октябрьская" - "Новоясеневская". На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" поезда ходят только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии.

На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии пассажиры могут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом.

Это вторая остановка движения на целый день в московском метрополитене в этом году - "длинное технологическое окно". Первая произошла 26 марта, тоже на Калужско-Рижской линии.

"График меняется, поэтому сложно сказать, когда и на какой линии будет "окно". Все, что можно сделать летом - делаем летом, когда минимальный пассажиропоток", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена, отвечая на вопрос, когда и где пройдет следующий ремонт.

Всего на 2017 год московский метрополитен предварительно запланировал 16 закрытий станций метро на профилактику, пояснили в пресс-службе подземки. Из них 6 "технологических окон" на Филевской линии, 1 - на Сокольнической, 1 - на Таганско-Краснопресненской и 2 - на Замоскворецкой.