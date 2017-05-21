Беспилотный автобус "Матрешка" проедет по улицам Петербурга во время парада ретротехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Беспилотный автобус "Матрешка" вместе с легендами отечественного автотранспорта выедет на улицы Санкт-Петербурга во время ретропарада в честь предстоящего Дня города. Как сообщает компания "Пассажиравтотранс", техника стартует с улицы Нахимова по Васильевскому острову и через Невский и Суворовский проспекты проследует на Инженерную улицу.

"125 раритетов, среди которых автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, проследуют по центральной части Петербурга до Инженерной улицы, где откроют двери для всех желающих. На параде состоится первый демонстрационный проезд российского беспилотного автобуса "Матрешка", - сообщили в пресс-службе компании. Но в силу отсутствия необходимой правовой базы автобусом пока будет управлять водитель.

В параде примут участие раритеты частных коллекционеров из нескольких российских городов, а также Эстонии и Финляндии. Среди участников целая колонна знаменитых венгерских "Икарусов" и единственный экземпляр междугородного лайнера "ЗИС-127" 1956 года, ровесник революции 1905 года "Laurent&Clement" и герой фильма Алексея Германа "Хрусталев, машину!" - "ЗИС-110". Также зрители увидят ГАЗ-АА "Полуторка", перевозивший жителей блокадного Ленинграда по "Дороге жизни" в 1941-1943 гг. Автомобиль был поднят в 2014 году со дна Ладожского озера и восстановлен.

Впервые в параде примет участие ярко-желтый троллейкар КТГ-1, который, кроме двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя для передвижения по дорогам без проводов, оборудован вышкой для проверки и ремонта контактной сети. Машина 1990-х годов из коллекции Музея городского электрического транспорта была отреставрирована в прошлом году. Также проследует по пути маршрута знаменитый "синий троллейбус" МТБ-82Д, воспетый Булатом Окуджавой. На Инженерной улице к ретротроллейбусам присоединятся раритетные трамваи, которые несли службу в блокадном Ленинграде и были главным городским транспортом.

Беспилотный автобус "Матрешка" группы компании "Волгобас" ("Бакулин Моторс Групп") управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением, рассчитан на 8 пассажиров. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км. Максимальная скорость достигает 30 км/ч.

Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра "Сколково". Как ранее сообщил ТАСС руководитель компании Алексей Бакулин, до конца 2017 года "Бакулин Моторс Групп" намерена выпустить на роботизированном заводе в Собинском районе Владимирской области 50 автомобилей в рамках первой серийной партии.