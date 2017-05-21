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Кортеж с мощами Николая Чудотворца отправился в аэропорт Бари

Общество
21 мая, 11:42 UTC+3

До 12 июля мощи будут размещены в Храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге

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Специальный автомобиль, на котором ковчег с мощами отправится в аэропорт Бари для вылета в Москву

Специальный автомобиль, на котором ковчег с мощами отправится в аэропорт Бари для вылета в Москву

© Екатерина Ефимова/ТАСС

БАРИ /Италия/, 21 мая. /ТАСС/. Ковчег с частью мощей святителя Николая Чудотворца передан Русской православной церкви и вынесен под выстрелы салюта из базилики итальянского города Бари, где святыня хранится почти 930 лет. Как передает корреспондент ТАСС, ковчег водружен на специальный открытый автомобиль, торжественный кортеж проследует через весь город в аэропорт для вылета в Москву.

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Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

После церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России, ковчег, изготовленный российскими ювелирами по специальному заказу, был вынесен на руках священнослужителей из базилики святителя Николая на площадь около храма.

Проводить святыню собрались сотни людей - паломники и духовенство из России, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Кортеж в сопровождении главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.

 

Выполненный из благородных металлов ковчег покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн. 

По прилету в Москву ковчег будет сразу перевезен в Храм Христа Спасителя, к началу праздничного вечернего богослужения накануне дня памяти святителя Николая, отмечаемого православным христианами 22 мая. Вести службу будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарх Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. 

До 12 июля мощи будут размещены в Храме Христа Спасителя,  а с 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

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