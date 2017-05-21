Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Росгидромета и всех российских полярников с профессиональным праздником, который отмечается 21 мая. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.

"Этот праздник - дань признания выдающихся заслуг представителей самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики. Многие поколения мужественных, сильных духом людей - ученых, геологов, строителей, моряков, летчиков - самоотверженно служили Отечеству, своим созидательным, героическим трудом прославили нашу страну как великую полярную державу", - говорится в сообщении.

Президент также отметил вклад полярников в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики.

"В нынешнем году, объявленном Годом экологии, эта работа имеет особое значение", - подчеркнул в поздравлении президент.

День полярника в России отмечается с 2013 года.