Подразделения ГИБДД оснастят системами, работающими на российском процессоре "Байкал"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Подразделения ГИБДД и пункты оказания госуслуг в этом году оснастят компьютерными системами, работающими на процессоре "Байкал", с одновременным переходом на российскую защитную операционную систему. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.
"В дополнение к установленным серверам "Эльбрус" подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему", - сказали в ведомстве.
В МВД отметили, что переход на отечественные программные средства осуществляется планово. "В соответствии с поручениями президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации МВД России на плановой основе осуществляется переход на отечественные аппаратно-программные средства", - сказали в пресс-центре.
"Байкал" - коммуникационный процессор, созданный российской фаблесс-компанией Baikal Electronics.
12 мая МВД зафиксировало вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. На следующий день после атаки в ряде регионов России произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений. В этот же день МВД ликвидировало сбои.