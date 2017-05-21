РПЦ и Ватикан подписали договор о временной передаче в РФ части мощей Николая Чудотворца

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БАРИ (Италия), 21 мая. /ТАСС/. Русская православная и Римско-католическая церкви подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца, которая отправится в Россию.
Подпись под документом поставили глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ города Бари Франческо Какуччи. Перед этим часть мощей - левое ребро святителя - вложили в большой ковчег, закрыли на специальный замок и поставили сургучную печать. Святыня хранится под бронированным стеклом, поэтому ее можно хорошо разглядеть. В крипте базилики святителя Николая мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны и недоступны для обозрения.
Передачу святыни предваряло богослужение, которое митрополит Иларион совершил в сослужении духовенства Русской православной церкви. Часть мощей, которая отправится в Москву, принесли в алтарь крипты базилики, где совершается служба. В храме присутствуют многочисленные верующие из России, а также жители города Бари.
"Сегодня весь наш русский народ замер в ожидании святыни", - сказал митрополит Иларион.
Церемонию передачи предваряла молитва на церковнославянском и итальянском языках. Их читали митрополит Иларион и архиепископ Франческо.