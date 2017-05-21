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Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел в Москву из Италии

Общество
21 мая, 12:57 UTC+3 БАРИ /Италия/ 21, мая. /ТАСС

В столице рейс встретит московское духовенство

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БАРИ /Италия/, 21 мая. /ТАСС/. Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца прибыл в сопровождении журналистов в аэропорт итальянского города Бари, откуда спецборт со святыней вылетел в Москву, примерно через три с половиной часа он приземлится в аэропорту Внуково-3.

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Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в Россию

Святыню, которая впервые в истории покинула город Бари, где хранится уже 930 лет, сопровождают глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и архиепископ Бари Франческо Какуччи. Верующим России привезут левое ребро святителя Николая. Оно помещено в специальный ковчег под бронированным стеклом. Тем самым впервые часть мощей наиболее почитаемого христианского святого будет выставлена на всеобщее обозрение, так как в Бари мощи находятся в замурованной гробнице под мраморной плитой весом 32 тонны.

В Москве рейс встретит столичное духовенство. Ожидается, что святыня прибудет в храм Христа Спасителя во время праздничного вечернего богослужения примерно в 18:00 мск. Ковчег с мощами встретит лично патриарх Кирилл.

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