В Молдавии верующие сорвали проведение марша ЛГБТ-сообщества

КИШИНЕВ, 21 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Сторонники православной церкви сорвали проведение марша представителей ЛГБТ-сообщества в столице Молдавии. После того, как сотни людей перекрыли улицу, по которой шла демонстрация, полиция эвакуировала ее участников на автобусах.

Верующие вышли с православными песнопениями, хоругвями и плакатами, на которых было написано "Молдавия - православная страна!" Другие надписи были в защиту традиционной семьи. Несколько сотен полицейских в защитном снаряжении встали между двумя группами, разделив их плотным кордоном, и тем самым предотвратили столкновения между участниками марша и их противниками.

Президент против марша

Ранее президент Молдавии Игорь Додон, под патронатом которого в центре Кишинева в воскресенье проходит собравший десятки тысяч людей праздник семьи, выступил против проведения марша ЛГБТ-сообщества. Об этом он заявил в ходе состоявшейся встречи с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом. Ранее американский дипломат вместе с коллегами из ряда стран ЕС выступил на открытии "фестиваля ЛГБТ" в Молдавии и выразил надежду, "что в запланированном на воскресенье марше примет участие как можно больше людей".

"Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал посла США в Молдавии Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдовы. Очень четко подчеркнул, что подобные действия противоречат нашим традиционным ценностям, православной вере и морали. Они не могут быть и не будут приняты ни лично мной, ни всем обществом", - заявил Додон по итогам встречи с американским дипломатом.

В прежние годы попытки провести демонстрации представителей ЛГБТ-сообщества в Кишиневе обычно заканчивались столкновениями с их противниками, беспорядками. По этой причине властям приходилось задействовать большие силы полиции для охраны как желающих провести такой марш, так и дипломатов США и ЕС, которые приходили их поддержать.