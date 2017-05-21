Депутат Госдумы водрузил флаг России на Эвересте

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин совершил восхождение на высочайшую вершину мира Эверест и водрузил на ней флаги России и Татарстана, представителем которого он является в нижней палате.

"Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест. Водрузил флаги России, Татарстана", - рассказал ТАСС помощник депутата.

Он отметил, что российская экспедиция "впервые при восхождении выполняла гуманитарную миссию". "Накрывали тела погибших на маршруте восхождения специальной тканью, выражая дань уважения погибшим. Сейчас экспедиция спустилась в базовый лагерь", - уточнил он.

В марте 2015 года Сидякин заявлял о намерении покорить Эверест после того, как совершил путешествие в Антарктиду в январе того же года.