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Депутат Госдумы водрузил флаг России на Эвересте

Общество
21 мая, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также водрузил на вершину горы флаг Татарстана

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин совершил восхождение на высочайшую вершину мира Эверест и водрузил на ней флаги России и Татарстана, представителем которого он является в нижней палате.

"Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест. Водрузил флаги России, Татарстана", - рассказал ТАСС помощник депутата.

Он отметил, что российская экспедиция "впервые при восхождении выполняла гуманитарную миссию". "Накрывали тела погибших на маршруте восхождения специальной тканью, выражая дань уважения погибшим. Сейчас экспедиция спустилась в базовый лагерь", - уточнил он.

В марте 2015 года Сидякин заявлял о намерении покорить Эверест после того, как совершил путешествие в Антарктиду в январе того же года.

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