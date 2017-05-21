Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Волкова

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александра Волкова, который скончался накануне на 66-м году жизни. Текст телеграммы премьер-министра, направленный близким сенатора, размещен на сайте правительства.
"Александр Александрович Волков был ярким политиком, добрым и светлым человеком. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал и ценил", - говорится в сообщении.
Волков скончался в Германии накануне, где проходил курс лечения.
С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, в 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики. В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.