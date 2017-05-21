Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Волкова

Общество
21 мая, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что Волков "был ярким политиком, добрым и светлым человеком"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александра Волкова, который скончался накануне на 66-м году жизни. Текст телеграммы премьер-министра, направленный близким сенатора, размещен на сайте правительства.

Смотрите также
Александр Волков

Сенатор Александр Волков. Биография

"Александр Александрович Волков был ярким политиком, добрым и светлым человеком. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал и ценил", - говорится в сообщении.

Волков скончался в Германии накануне, где проходил курс лечения.

С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, в 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики. В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Волков, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
14
Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в Россию
Папа римский Франциск, Остия, Италия, 19 мая
3
Папа римский благословил дома жителей римской периферии
Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая
8
Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Волкова
5
Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел в Москву из Италии
6
По факту гибели человека в ходе драки с россиянином в Канкуне возбуждено уголовное дело
7
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
Темы дня
Загрузка...
Реклама