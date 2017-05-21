Около 10 тыс. человек из 25 стран мира пробежали Казанский марафон

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек, по предварительным данным, пробежали дистанции Казанского марафона в рамках KazanSummit 2017. Как сообщил журналистам министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, в этом году в забегах приняли участие представители 25 стран мира.

"Нам очень приятно, что 75 регионов страны и 25 стран мира (принимают участие - прим. ТАСС), это тоже очень хорошая география для регионального марафона", - сказал Леонов.

Участники марафона пробежали на выбор одну из четырех дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 или 3 км. На старте и трассе спортсменов поддерживали болельщики.

Кремлевский марафон

В этом году забег состоялся в Казани в третий раз. Трасса марафона прошла по историческим местам и улицам города со стартом и финишем на площади Тысячелетия, рядом с Казанским кремлем. Участники марафона смогли впервые пробежать и внутри кремля. Каждый участник соревнования получил стартовый номер с чипом хронометража, памятную футболку, приглашение на ужин (для участников забега на 42,2 км), а участники, которые пробежали всю дистанцию, - медаль на финише.

В этом году организаторы сделали отдельную трассу на 42 км, в то время как в прошлом году участники делали два круга по 21 км. "Мы проводили на стадионе "Казань Арена" в прошлом году, там закрыто все, проще. В целом участники довольны. Нам самое главное - обеспечить безопасность и комфортное участие для участников и зрителей", - заявил ТАСС директор серии забегов Tatar.Run Вадим Янгиров.

Вместе с участники марафона на дистанцию в 3 км вышла и российская певица Нюша. "Я все время нахожусь в спортивном режиме. Чем больше дистанция, тем меньше сил нужно затрачивать на старте, чтобы добежать", - рассказала она журналистам.

Победителями марафона стали Алексей Трошкин (среди мужчин) и участница Олимпийских игр Татьяна Арясова (среди женщин). Они пробежали 42,2 км за 2 часа и 16 минут и 2 часа и 31 минуту соответственно.

"Сейчас я себя хорошо чувствую, а первые 20 минут после финиша состояние было изнеможенное. Первую половину пути пробежала легко, а вторая оказалась достаточно сложной, с подъемами", - поделилась своими впечатлениями с журналистами Арясова. Она отметила, что не в первый раз преодолевает эту дистанцию.

Социальная миссия

Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам впервые приняла участие в Казанском марафоне. Лыжники (всего 14 человек) вышли на трассу на специальных спортивных гоночных колясках. Победителем полумарафонского забега (21 км) стал чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Быченок.

"Этот полумарафон первый в моей карьере, обычно я бегаю марафон. За 51 минуту пробежал. Достопримечательности смотреть было некогда, но трасса очень хорошая, на самом высоком уровне, ничем не уступает Лондону, Берлину", - отметил он.

Часть средств от стартового сбора организаторы направят на сохранение популяции белого барса. Как сообщил в воскресенье журналистам министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, бюджет марафона составил 25 млн рублей.

Также во время марафона гости могли пройти бесплатный тест на ВИЧ. В прошлом году такой тест сдал и глава республики Рустам Минниханов.

KazanSummit 2017

В 2016 году в Казанском марафоне приняли участие более 8,8 тыс. человек. Вместе со спортсменами дистанцию пробежали Геннадий Онищенко, занимавший на тот момент пост помощника премьер-министра России, певица Вера Брежнева, исполнитель Стас Пьеха, рэпер Баста, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Марафон закрыл IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017". В работе саммита приняли участие более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов, также он затронул такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.