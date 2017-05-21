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Москалькова поставит вопрос об отсутствии горячей воды в СИЗО "Лефортово"

Общество
21 мая, 15:23 дата обновления: 21 мая, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

СИЗО "Лефортово" известно тем, что в нем содержатся бывшие чиновники, подозреваемые в совершении преступлений

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к руководству ФСИН РФ в связи с отсутствием горячей воды в камерах следственного изолятора (СИЗО) федерального подчинения "Лефортово" в Москве.

"Я обязательно обращусь именно по этому поводу и поставлю этот вопрос, обращусь к (директору ФСИН РФ Геннадию) Корниенко", - пообещала Москалькова в эфире программы "Пресс-конференция" телеканала "Россия".

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Московский омбудсмен считает условия содержания в СИЗО "Лефортово" неприемлемыми

На эту проблему неоднократно обращали внимание члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, а уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева из-за отсутствия горячей воды в камерах назвала "Лефортово" следственным изолятором "с неприемлемыми условиями содержания".

СИЗО "Лефортово" известно тем, что в нем содержатся бывшие чиновники, подозреваемые в совершении преступлений, в частности бывшие губернаторы и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

О зачете сроков 

Москалькова считает, что находящийся на рассмотрении в Госдуме законопроект о кратном зачете срока, проведенного в СИЗО, не станет причиной роста рецидивов. На необходимость принятия указанного законопроекта Москалькова обратила внимание в своем ежегодном докладе, опубликованном 17 мая.

"Мы предусматриваем кратное зачисление в том случае, если человек осужден к отбыванию (наказания) в колонии- поселения или в колонии общего режима. То есть сюда (под действие законопроекта) не попадают лица, совершившие особо тяжкие преступления", - сообщила она сегодня в эфире программы "Пресс-конференция" телеканала "Россия".

Ранее похожий закон отменила Верховная рада Украины. Татьяна Москалькова пояснила разницу между российским законопроектом и украинской моделью. "Украина, видимо, столкнулась с тем, что они общий стандарт применили ко всем видам преступлений", - сказала омбудсмен.

В 2008 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, разработанный председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, который вводит коэффициенты кратности зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. В частности, предполагалось засчитывать день пребывания в СИЗО за полтора для осужденных на отбывание наказания в колонии общего режима, и за два дня - в колонии-поселения.

18 мая Верховная рада Украины отменила принятый в 2015 году закон авторства Надежды Савченко, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме независимо от статьи обвинения подозреваемого. По данным Минюста Украины, по "закону Савченко" были освобождены 8,5 тыс. человек, из них 906 за несколько месяцев совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества, 23 хулиганства.
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Москалькова, Татьяна Николаевна
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