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Москалькова считает, что Соколовский осужден не за атеизм и не за ловлю покемонов в церкви

Общество
21 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Омбудсмен считает, что резонансные фразы в приговоре, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал

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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что обвинительный приговор блогеру Руслану Сколовскому связан не с ловлей покемонов в церкви.

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"Мне задавался этот вопрос в таком контексте, что человек получил наказание за использование компьютера для ловли покемонов в церкви. Но когда я познакомилась с приговором, я увидела, что ему вменяется больше составов преступлений, связанных с экстремизмом", - сказала она в воскресенье в эфире программы "Пресс-конференция" телеканала "Россия".

Москалькова считает, что вызвавшие резонанс фразы в приговоре, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. "Я считаю, что эту фразу, во-первых, нужно смотреть во всем контексте, и думаю, что судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые он не может воспроизвести, потому что они, наверное, не то что не публичного, а нецензурного характера, оскорбительного характера, и воспроизвести их, видимо, не смогли ни стороны, ни эксперты", - пояснила она. "Но это неправильно, потому что приговор не должен никаких сомнений вызывать, что они (эти фразы) действительно оскорбительные", - считает омбудсмен.

Дело блогера

Ранее на этой неделе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 годам лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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