Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спецрейс из итальянского города Бари доставил в Москву мощи святителя Николая Чудотворца. В аэропорту Внуково, где присутствуют журналисты, собрались верующие московских приходов, чтобы встретить святыню, у некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя.

На летном поле мощи святителя Николая встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета. В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта, святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт защищенным стеклом. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.