Прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву. Видеотрансляция

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Ruptly
Спецрейс из итальянского города Бари 21 мая доставил в российскую столицу ковчег с мощами. Встречать реликвию в аэропорту Внуково собрались верующие московских приходов.
Из аэропорта мощи доставили в Храм Христа Спасителя, где торжественно передали патриарху Кириллу.
Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт защищенным стеклом. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 тонн.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.
До 12 июля мощи будут размещены в храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.