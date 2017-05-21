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Рекорд России по объятиям установили в Красноярске

Общество
21 мая, 16:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, мая. /ТАСС

438 человек одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтеров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года

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КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Рекорд России по объятиям установили в воскресенье в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске в честь старта набора волонтеров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года, сказали ТАСС в дирекции универсиады.

"Сегодня в фанпарке 438 человек, которые заранее зарегистрировались на сайте "Бобровый лог", одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтеров, красноярцы выстроились в шеренги и обнялись", - сказал собеседник агентства. Рекорд фиксировался видеокамерой с квадрокоптера. Также для фиксации результата в Красноярск специально приехал официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов.

Набор волонтеров на универсиаду стартовал в воскресенье, всего планируется набрать 5 тысяч человек. "Многие гости и участники студенческих игр именно через волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с нашей историей, традициями. Поэтому отбор и подготовка добровольных помощников, которые должны будут владеть и иностранными языками, и знаниями об истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь, - очень ответственное и важное дело", - заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, открывая набор волонтеров.

Фанпарк "Бобровый лог" - всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске - находится в рекреационной зоне на границе с заповедником "Столбы". Он построен за счет средств компании "Норильский никель" и является официальным спортивным объектом универсиады, там будут проводиться соревнования по горнолыжному спорту.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске.

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