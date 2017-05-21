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Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек

Общество
21 мая, 17:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, мая. /ТАСС

По словам мэра Москвы, улучшить обеспеченность москвичей жильем - одна из важных задач для столичного правительства

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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Около 500 тыс. человек смогут переехать в новое жилье в Москве помимо участников программы реновации пятиэтажного жилищного фонда Москвы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале.

"Не менее важная задача - решить проблему не только тех, кто переселяется из пятиэтажек, но и отчасти в целом улучшить проблему обеспечения москвичей жильем, особенно тех, которые живут рядом с этими районами реновации. По опросам мы видим, что многие из них уже присматриваются к проекту и подумывают, почему бы мне не приобрести жилье", - сказал он. "Очевидно, что по окончании программы будет построено жилье, в которое переедет около полумиллиона человек. Это дополнительное жилье", - добавил Собянин.

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По его словам, оценки экспертов относительно притока новых жителей в столицу в связи со строительством дополнительного жилья завышены. Собянин считает, что появившееся на рынке новое жилье будет востребовано именно москвичами.

"Сегодня пытаются спекулировать, что они приедут невесть откуда. Потеснят москвичей. Сегодня обеспеченность москвичей жилой площадью очень низкая, мы видим, что 90% всего жилья продается москвичам, небольшая часть - жителям Подмосковья, совсем небольшая часть - приезжим из других регионов", - пояснил он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В четверг мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации.

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