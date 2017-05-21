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В китайской провинции Сычуань выявлен новый случай заболевания человека вирусом H7N9

Общество
21 мая, 17:24 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Заболевшим оказался мужчина, торговавший живой птицей на рынке

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ШАНХАЙ, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зарегистрирован в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа".

Заболевшим оказался 44-летний мужчина, занимавшийся торговлей живой птицей на рынке в городе Цзыгун. Инфицированный был помещен в одну из больниц города, его состояние стабильное. По распоряжению местных властей все торговые ряды по продаже живой птицы в городе закрываются на один месяц для профилактических мероприятий с 22 мая.

За первые три месяца текущего года в Китае было зарегистрировано 448 случаев заражения H7N9, 187 из них завершились летальным исходом. Заболевшие фиксировались в этом году практически во всех регионах Китая, наибольшее их число выявлено в восточных и южных провинциях страны.

Это самая масштабная вспышка заболевания с 2013 года, когда вирус впервые был обнаружен на территории КНР. До сих пор нет свидетельств того, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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