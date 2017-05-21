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Митрополит Иларион отметил беспрецедентность принесения мощей Николая Чудотворца в Москву

Общество
21 мая, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Святитель Николай является самым почитаемым в Русской православной церкви после Пресвятой Богородицы, напомнил митрополит Иларион

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Принесение части мощей святителя Николая Чудотворца в Россию из итальянского города Бари, где эта святыня хранилась почти тысячу лет, является беспрецедентным событием, заявил в воскресенье председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В воскресенье мощи были доставлены в Москву спецрейсом из Бари. Святыня хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт защищенным стеклом. Почти тысячу лет до этого мощи хранились скрытыми в замурованной гробнице в базилике города Бари под мраморной плитой весом более 30 тонн.

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Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

"Это событие по своему значению для нашей Церкви беспрецедентно", - сказал он на брифинге в московском аэропорту Внуково.

Митрополит напомнил, что святитель Николай является самым почитаемым в Русской православной церкви после Пресвятой Богородицы, и что именно Русская церковь в XI веке, через несколько лет после того как мощи Николая Угодника были перенесены из Мир Ликийских в Бари, установила праздник в честь этого события.

"Святитель Николай - это тот святой, который особенно быстро отвечает на молитвы, и многие люди на своем опыте убедились в том, что о чем его ни попросишь, все просьбы он исполняет. Именно из-за этого его секрета люди почитают святителя и чудотворца Николая", - сказал митрополит.

Мощи святителя на московской земле встречали несколько сотен верующих, на вход в здание аэровокзала выстроилась очередь. Среди первых паломников к этой святыне было много родителей с детьми, в том числе с грудными младенцами.

Молебен святителю Николая начался у трапа самолета с пасхальных приветствий и продолжился в здании аэропорта акафистом святому, после чего мощи были торжественно увезены в храм Христа Спасителя, где их встретит патриарх Кирилл.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

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Мощи Николая Чудотворца в России
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